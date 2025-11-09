Получи се добра битка от страна и на двата отбора, коментира треньорката на Атлетико Гуардес Ана Сеабра след втория успех срещу Бяла

Старши треньорката на женския хандбален отбор на Атлетико Гуардес Ана Сеабра заяви пред БТА, че се е получила добра битка с българския шампион от Бяла и във втория мач от третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при жените. Срещата бе спечелена от испанките с 39:24 в "Арена Бяла".

В първата среща вчера домакините от Бяла загубиха с 19:45, а днес те бяха символичен гост.

„Отборът на Бяла излезе по-освободен и направи някои много добри неща. Ние опитахме да преследваме определени задачи, някои се получиха, други не дотам. Предстои ни да разговаряме. Трябва да коригираме много неща. Разбирам, че след този резултат в първия мач не е лесно да се фокусират някои играчи, но трябва да работим още по отношение на манталитета и разбира се, да уважаваме на първо място нашата игра и съперника“, каза още Сеабра.

Тя отчете, че предстоят още по-трудни мачове за нейния отбор в надпреварата.

„Ще трябва да играем по-добре и стъпка по-стъпка да вървим напред“, добави треньорката на Атлетико Гуардес.