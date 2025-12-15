Куотърбекът Патрик Махоумс е със скъсани кръстни връзки

Куотърбекът на Канзас Сити Чийфс Патрик Махоумс е със скъсани кръстни връзки в дясното коляно, съобщиха от клуба.

30-годишният Махоумс, който през последното десетилетие се превърна в "лицето" на Националната футболна лига (НФЛ), получи травмата при поражението с 13:16 от Лос Анджелис Чарджърс. Загубата сложи край на надеждите на Канзас за класиране в плейофите, като отборът е с шест победи и осем загуби и дори при три успеха в оставащите три мача няма да може да влезе сред първите седем, които продължават към фазата на директните елиминации в Американската футболна конференция (АФК).

От щаба на "вождовете" все още не знаят колко време ще бъде необходимо на Махоумс да се възстанови, но е възможно той да пропусне и целия следващ сезон, който започва в началото на септември.

До момента кариерата на Махоумс в НФЛ е повече от бляскава. Той изведе отбора си до три титли, три пъти бе избиран за "Най-полезен играч в Супербоул", два пъти е носител на приза за "Най-полезен играч" през редовния сезон, има шест участия в Про Боул ("Мача на звездите"), както и общо пет участия на Супербоул. От 2018 година, когато Махоумс зае титулярната позиция на куотърбек в Канзас, тимът винаги се бе класирал за участие в плейофите и винаги достигаше до мача за титлата в АФК.

"Не знам защо това се случи. Няма да лъжа, че боли. Но всичко, което можем сега да направим, е да вярваме в Господ и да използваме всеки един за атака. Благодаря на феновете на Чийфс, които винаги са ме подкрепяли и на всички, които ме споменаха в молитвите си. Ще се върна по-силен от всякога", написа куотърбекът в профила си в социалната мрежа Х.