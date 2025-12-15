Подробно търсене

Спортният директор на Байерн Мюнхен Макс Еберл за Томас Мюлер: „Той говори много по време на мач, но беше забавно“

Ива Кръстева
Томас Мюлер, снимка: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP
Мюнхен,  
15.12.2025 12:45
 (БТА)

Томас Мюлер беше посрещнат отново в Байерн Мюнхен като привърженик в неделя при равенството 2:2 у дома срещу Майнц 05 в Бундеслигата.

След като загуби мача за Купата на МЛС от Интер Маями с новия си отбор Ванкувър Уайткапс, Мюлер се завърна в Германия. 36-годишният футболист видя как отборът от детството му се бори срещу тима от дъното на таблицата, докато късната дузпа на Хари Кейн донесе равенство на лидерите в първенството.

„Шегувахме се много преди това“, каза спортният директор на баварците Макс Еберл за посещението на Мюлер на VIP трибуната.

„Томас е човек, който говори много. По време на мач аз съм по-тих. Така че трябваше да се адаптирам малко към ситуацията. Но беше много забавно и много приятно“, добави той, цитиран от ДПА.

Благодарение на загубата на РБ Лайпциг с 1:3 от Унион Берлин в петък, Байерн увеличи преднината си на върха на таблицата до девет точки.

„Ако някой ми беше казал, че след 14-ия кръг ще бъдем с девет точки аванс пред основния си съперник, всички щяхме да кажем: „Това е фантастично“, заяви Еберл.

 


"Thomas is someone who talks a lot. During a game, I am someone who is rather quieter. So I had to adapt a little to the situation. But it was very funny and very pleasant." Thanks to RB Leipzig's 3-1 defeat at Union Berlin on Friday, Bayern actually extended their lead at the top of the table to nine points.  
"If someone had told me that after matchday 14 we would be nine points ahead of our main rival, we would all have said 'that's fantastic'," Eberl said.

/ИК/

