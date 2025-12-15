Датата за извънредни избори ще бъде определена от президента, заяви председателят на ПП Асен Василев след консултациите при Румен Радев

Датата за извънредни парламентарни избори ще бъде определена от президента, това е изцяло в неговите правомощия, заяви пред журналисти председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, след края на закритата част на консултациите при държавния глава за съставяне на правителство. Той уточни, че не са обсъждали кога ще започне самото връчване на мандатите – тази или следващата година.

Както вие сте го разбрали, така и ние го разбрахме, отговори Василев как тълкува думите на държавния глава на въпрос, поставен му от тях и от ГЕРБ-СДС по-рано, относно негов политически проект.

Обсъдихме закона за удължителния бюджет, който трябва да бъде внесен от правителството още тази седмица, за да бъде приет преди края на годината, уточни депутатът. Василев припомни, че минималната работна заплата се увеличава догодина, както е по закон, вече има и постановление на Министерския съвет, прието преди повече от месец. Според Василев увеличението на пенсиите през 2026 г. не е поставено под риск, защото то е от 1 юли и има достатъчно време да бъде уредено в закона за бюджета, който ще приеме новото правителство.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", отново посочи, че в това НС трябва да бъде свалена охраната на Делян Пеевски от НСО и на всички депутати, като на Председателски съвет в сряда ще бъде поискано да се стане по най-бързия начин. ПП-ДБ настояват и за промяна в Изборния кодекс и 100% машинно гласуване, за да бъдат спрени изборните манипулации.