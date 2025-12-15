Подробно търсене

Кремъл заяви, че отказът на Украйна от присъединяване към НАТО трябва да е предмет на отделни и по-специфични разговори

Габриела Иванова
Кремъл заяви, че отказът на Украйна от присъединяване към НАТО трябва да е предмет на отделни и по-специфични разговори
Кремъл заяви, че отказът на Украйна от присъединяване към НАТО трябва да е предмет на отделни и по-специфични разговори
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Снимка: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Москва,  
15.12.2025 12:43
 (БТА)
Кремъл заяви, че отказът на Украйна от присъединяване към НАТО е ключов въпрос в евентуалните преговори за мир и че той трябва да е предмет на отделни и по-специфични разговори, съобщи Ройтерс. 

"Разбира се, този въпрос е един от основните и подлежи на специално обсъждане", каза пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той посочи, че Москва очаква информация от САЩ след разговорите им в Берлин с Украйна и европейски държави. 

Руският президент Владимир Путин многократно е настоявал Украйна официално да се откаже от намерението си да се присъедини към НАТО и да изтегли войските си от частите в Донбас, контролирани от Киев

Москва твърди още, че Украйна трябва да бъде неутрална държава и че на нейна територия не трябва да бъдат разполагани сили на НАТО.

/ГГ/

Към 13:10 на 15.12.2025 Новините от днес

