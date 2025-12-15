Временно изпълняващият длъжността министър на отбраната на Румъния сравни отбранителната промишленост на страната с блато

Отбранителната промишленост на Румъния е функционирала десетилетия наред без сериозни инвестиции, въпреки че парите са съществували в сметките години наред, каза в интервю за Телевизия Антена3 временно изпълняващият длъжността министър на отбраната на Румъния Раду Мируца.

„Националната отбранителна индустрия, за изненада на мнозина, имаше десетки милиони евро в сметки, в брой, които нямаше възможност да използва. Всяка година държавата е давала пари на тази индустрия за инвестиции, но такива не са се правели“, обясни той в ефир.

Според него ситуацията в сектора е възникнала и заради високото ниво на корупция там.

„Националната отбранителна промишленост е блато. Трябва да се почисти“, смята Раду Мируца.

По време на интервюто си временно изпълняващият длъжността министър на отбраната на Румъния коментира и скандал с държавната авиационна компания „Самолети Крайова“ (Avioane Craiova), която осуети договор за доставка на изтребители Ф-16 за обучение на пилоти.

По думите му румънската държава е била сериозно ощетена и компанията рискува да върне авансово плащане от приблизително 20 милиона евро за учебните летателни машини, след като е сключила неизгоден договор с неустойки от само 10 000 евро на доставчика, докато дължи 30 милиона на румънската армия. Той обрисува създалата се ситуация така: „Глупак срещна умен човек. Глупакът беше румънската държава, "Самолети Крайова", умникът беше частната компания“.

Договорът с румънската армия предвиждаше, че ако „Самолети Крайова“ не достави навреме Ф-16 за обучение на пилоти, ще трябва да плати неустойки. Доставката обаче зависи от частна компания, на която „Самолети Крайова“ е определила неустойки на стойност само 10 000 евро, ако летателните машини не бъдат доставени.

„И тази (частна) компания, какво мислите, не достави (изтребителите). (...) Освен финансовите загуби (за румънската държава) обаче, залозите са стратегически за Румъния и целия регион, предвид войната по границите. Търсенето за обучение на пилоти на Ф-16 е огромно, а съществуващите капацитети са ограничени и изключително скъпи“, обясни още Раду Мируца.