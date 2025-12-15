Общински съвет - "Марица" одобри Общината да кандидатства с проект за енергийни мерки за читалище „Васил Левски“ село Бенковски“

Общинският съвет -"Марица" одобри Общината да кандидатства с проект „Енергоспестяващи мерки в Читалище „Васил Левски“ с. Бенковски“ по Схема за енергийна ефективност на Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд.

Съветниците гласуваха и предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” за 2025 г. Промените са компенсирани по разходната част на бюджета без да се изменя общата му рамка. Това се налага заради необходимост от изработка на съоръжения за състезания „Млад огнеборец“ и осигуряване на средства за проект за почистване на растителност и битови отпадъци и частично изграждане на подпорни стени по коритото на река Аврамица, с. Скутаре.

Оттеглено бе предложение за продажба на поземлен имот частна общинска собственост на собственик на законно построено жилище в село Скутаре, тъй като е допизирано уведомление, че собственикът няма готовност да заплати сумата за имота. Одобрени бяха и други две предложения за продажба на поземлен имот частна общинска собственост на собственик на законно построени жилища в селата Войсил и Скутаре.

Гласувана бе и докладна за запазване на размера на такса битови отпадъци за жилищните и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2026 г. спрямо 2025 г. Гласувана бе план-сметката за приходите и разходите за събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община „Марица“ за 2026 г. в размер на 3 637 841,73 евро, или 7 115 000 лева. Одобрено бе 500 000 лева от натрупаните отчисления да бъдат изразходвани през 2026 година за експлоатационни разходи за услугата по третиране, в т.ч. предварително третиране на битови отпадъци от община „Марица“ на обект „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци.

Одобрена бе допълнително внесена точка в дневния ред Община Марица да участва както партньор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“.

Съветниците гласуваха и предложение за откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 години на два самостоятелни обекта публична общинска собственост в с. Крислово с обща площ 34,00 кв. м, с цел използването им за здравни услуги – практика за първична помощ по медицина. Определен и упълномощен представител на Община „Марица“, който ще участва в извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ – Пловдив на 7 януари 2026 г.