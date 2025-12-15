Швейцарските производствени и вносни цени отчитат по-силен от очаквания спад през ноември

Швейцарските цени на производителите и вносните цени са отбелязали по-силен от очаквания спад през ноември, показват данни на Федералната статистическа служба на Швейцария, публикувани днес и цитирани от ДПА.

Индексът на цените на производителите и вноса е намалял с 0,5 на сто на месечна база през ноември, след спад от 0,2 на сто през октомври. Пазарните очаквания бяха за повишение от 0,1 на сто.

Цените на производителите са се понижили с 0,5 на сто спрямо октомври, а вносните цени са намалели с 0,4 на сто.

Според статистическата служба понижението на цените е бил най-изразен при фармацевтичните продукти, химическите изделия, суровия петрол и природния газ.

На годишна база цените на производителите и вноса са се понижили с 1,2 на сто през ноември, след спад от 1,3 на сто през октомври. Данните показват, че годишното понижение на цените продължава от август насам.