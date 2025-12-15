Пер-Матиас Хьогмо няма да води Лудогорец срещу Септември

site.btaПер-Матиас Хьогмо няма да води Лудогорец срещу Септември
Старши треньорът на ПФК Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо няма да води отбора в предстоящия днес мач срещу Септември от турнира за Купата на България, съобщиха от клуба.
Норвежкият специалист ще отсъства по лични причини. В двубоя тимът ще бъде воден от неговия помощник Микаел Старе.
Лудогорец гостува на Септември в осминафинален двубой за Купата на страната днес от 17.30 часа.
/МД/
