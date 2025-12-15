Подробно търсене

Пер-Матиас Хьогмо няма да води Лудогорец срещу Септември

Мирослав Димитров
Снимка: Милена Стойкова/БТА
Разград,  
15.12.2025 12:53
 (БТА)

Старши треньорът на ПФК Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо няма да води отбора в предстоящия днес мач срещу Септември от турнира за Купата на България, съобщиха от клуба.

Норвежкият специалист ще отсъства по лични причини. В двубоя тимът ще бъде воден от неговия помощник Микаел Старе.

Лудогорец гостува на Септември в осминафинален двубой за Купата на страната днес от 17.30 часа.

/МД/

