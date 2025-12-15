Жители на Разград подпомогнаха кампанията „Аз вярвам и помагам“ с над половин тон стотинки

Жители на Разград се включиха в извънредното събиране на стотинки за кампанията „Аз вярвам и помагам“, като предадоха над половин тон монети в подкрепа на детското здравеопазване в България, съобщиха от общинската администрация.

Събраните през последните месеци в 38 туби по пет литра общо 576 килограма стотинки бяха връчени на организаторите на инициативата Владислав Николов и Антония Антонова от регионалните координатори на кампанията в Разград Дочка и Свилен Иванови. Те предоставиха и ваучер на стойност 3000 лева, като средствата са събрани от билетите за благотворителния концерт на детските градини под наслов „Усмивки за Коледа“, посочват от общината.

Организаторите на кампанията отбелязват, че Разград е сред общините с най-голям принос към благотворителната инициатива. През септември жителите на общината събраха два тона и 660 кг капачки и 155,350 кг стотинки за кампанията „Аз вярвам и помагам”. Парите, събирани чрез пластмасови капачки и монети, се използват за закупуване на детски линейки и за реализиране на други каузи, свързани с детското здравеопазване.