Кампанията „Аз вярвам и помагам“ ще подари мобилен пункт за кръводаряване на София

Предстои кампанията „Аз вярвам и помагам“ да подари мобилен пункт за кръводаряване на Центъра по трансфузионна хематология в София, каза за БТА основателят на благотворителната инициатива Владислав Николов по време на 13-ата акция за събиране на капачки, стотинки и дарения във Варна.

Той припомни, че задачата на сдружението „Аз вярвам и помагам“ е през тази година да събере един милион лева. Парите ще бъдат инвестирани в пет чисто нови мобилни пункта за кръводаряване. Два от тях вече са факт и са дарени в Стара Загора и Пловдив. След София ще бъдат осигурени такива специализирани автомобили и за Плевен и Бургас, допълни Николов.

Благотворителната кампания навършва 10 години. По думите на Николов за това време на варненските болници са дарени медицинска апаратура и оборудване, градът се сдоби и с две специализирани детски линейки, които вече са оказвали помощ в над седем хиляди случая. Варна първа в страната получи и мобилен пункт за кръводаряване.

Сериозно се разраства и партньорството на сдружението с бизнеса чрез предлагане на продукти и услуги с кауза, каза още Николов. Той отчете, че за една година благотворителната кампания осигурява около 30 хиляди лева от събраните капачки. Останалите средства идват чрез подкрепата на бизнеса. Фирмите даряват част от постъпленията от всяка продажба на продукт с кауза, каза Николов и допълни, че броят им вече е над 100. Той уточни, че от компанията, която предлага вода с кауза, благотворителната инициатива е получила над 100 хил. лева, от детски солети с кауза – близо 150 хил. лева. Подкрепата от нощувка с кауза от хотел край Казанлък надхвърля 20 хил. лева.

„Най-хубавото е, че компаниите ни търсят, проявяват голям интерес към инициативата „Аз вярвам и помагам“, каза Николов и уточни, че има шанс продуктите и услугите с кауза да достигнат хиляда.