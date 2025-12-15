ЕС разширява възможностите за налагане на допълнителни санкции срещу Беларус

Съветът на ЕС съобщи, че е приел решение да въведе нов показател за включване в списъка със санкциите, налагани на лица и организации от Беларус. В съобщението се отбелязва, че решението следва случаите на навлизане на метеорологични балони от Беларус над Литва.

Според приетите промени санкции ще бъдат налагани и на онези, които се възползват от, улесняват или участват в действия или политики, свързвани с Беларус за подкопаване на демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в ЕС. С промените ЕС ще може да налага санкции срещу онези, които подготвят, ръководят, подкрепят или улесняват разпространението на информация с характер на външна намеса.

Ще бъдат санкционирани участници в действия срещу работата на демократичните институции, икономическите дейности или обществените услуги в ЕС. Санкции ще се налагат и при случаи на повреждане или унищожаване на важна инфраструктура.

Отбелязва се, че на 29 октомври европейският върховен представител по външната политика и сигурността направи изявление, с което осъди постоянните и неприемливи действия на Беларус срещу ЕС. Тази година Литва отчете нарастващ брой нарушения на въздушното пространство, особено след началото на октомври. Случаите са свързани с навлизането на дронове и злоупотреба с метеорологични балони. Уточнява се, че във всеки балон от Беларус се съдържат до 50 килограма товар. Балоните могат да летят на височина до 15 км и със скорост до 200 км/ч., а това създава заплахи за сигурността и безопасността, особено при гражданското въздухоплаване.

Досега в Литва са били засегнати стотици полети и това може да дестабилизира държавата, отчита Съветът на ЕС. Използването на тези балони е в контекста на по-широка целенасочена хибридна кампания и с други действия, включително спонсорирана от държавата контрабанда на мигранти, пише в съобщението.