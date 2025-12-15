Подробно търсене

ЕС разширява възможностите за налагане на допълнителни санкции срещу Беларус

кор. на БТА Николай Желязков
Снимка: БТА
Брюксел,  
15.12.2025 12:45
 (БТА)

Съветът на ЕС съобщи, че е приел решение да въведе нов показател за включване в списъка със санкциите, налагани на лица и организации от Беларус. В съобщението се отбелязва, че решението следва случаите на навлизане на метеорологични балони от Беларус над Литва.

Според приетите промени санкции ще бъдат налагани и на онези, които се възползват от, улесняват или участват в действия или политики, свързвани с Беларус за подкопаване на демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в ЕС. С промените ЕС ще може да налага санкции срещу онези, които подготвят, ръководят, подкрепят или улесняват разпространението на информация с характер на външна намеса.

Ще бъдат санкционирани участници в действия срещу работата на демократичните институции, икономическите дейности или обществените услуги в ЕС. Санкции ще се налагат и при случаи на повреждане или унищожаване на важна инфраструктура.

Отбелязва се, че на 29 октомври европейският върховен представител по външната политика и сигурността направи изявление, с което осъди постоянните и неприемливи действия на Беларус срещу ЕС. Тази година Литва отчете нарастващ брой нарушения на въздушното пространство, особено след началото на октомври. Случаите са свързани с навлизането на дронове и злоупотреба с метеорологични балони. Уточнява се, че във всеки балон от Беларус се съдържат до 50 килограма товар. Балоните могат да летят на височина до 15 км и със скорост до 200 км/ч., а това създава заплахи за сигурността и безопасността, особено при гражданското въздухоплаване.

Досега в Литва са били засегнати стотици полети и това може да дестабилизира държавата, отчита Съветът на ЕС. Използването на тези балони е в контекста на по-широка целенасочена хибридна кампания и с други действия, включително спонсорирана от държавата контрабанда на мигранти, пише в съобщението.

Свързани новини

15.12.2025 11:35

Германия обяви, че ще приеме опозиционери от Беларус

Германия ще приеме двама известни опозиционери от Беларус, които наскоро са били освободени от затвора, съобщи германският министър на вътрешните работи Александър Добринт, цитиран от ДПА.  Добринт каза пред германската телевизия А Ер Де, че става
13.12.2025 20:53

САЩ заявиха, че Беларус се е съгласила да спре прелитанията на балони в Литва и в идните месеци да освободи останалите политически затворници

Пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джон Коул заяви днес, че беларуския лидер Александър Лукашенко е обещал да спре прелитането на метеорологични балони от страната си в Литва, предаде Ройтерс.
13.12.2025 14:38

САЩ отменят санкциите срещу калиевия карбонат от Беларус, заяви американският пратеник Джон Коул след среща с Лукашенко

Съединените щати отменят санкциите срещу беларуския калиев карбонат, широко използван в селското стопанство за подхранване на различни култури, гласи изявление на пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Джон Коул. Това съобщи държавната
08.12.2025 15:49

Необходими са допълнителни санкции срещу Беларус заради подкрепата за Русия във войната в Украйна, каза Кая Калас

Необходими са допълнителни санкции срещу Беларус заради подкрепата за Русия във войната в Украйна, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция в Европейския парламент с представители на беларуската опозиция.
18.09.2025 14:01

ЕК обеща на Полша подкрепа за охраната на границата с Беларус

Европейската комисия обеща днес да предостави необходимата подкрепа на Полша след решението на Варшава за пълно затваряне на границата с Беларус. Това е външна граница на ЕС и трябва да бъде изцяло защитена от заплахи за нашата сигурност, каза говорител на комисията.
12.09.2025 13:28

ЕС е привикал представителите на Русия и Беларус, за да протестира срещу нарушаването на полското въздушно пространство

Дипломатическите представители на Русия и на Беларус са били привикани вчера в Европейската служба за външна дейност по повод случая с нарушаването на полското въздушно пространство, съобщи говорител на Европейската комисия на пресконференция в

