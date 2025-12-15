Подробно търсене

Иранска нобелова лауреатка е била хоспитализирана два пъти заради физическо насилие след ареста ѝ, съобщи нейното семейство

Габриела Иванова
Носителката на Нобеловата награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади. Снимка: AP/Vahid Salemi
Техеран,  
15.12.2025 12:40
 (БТА)

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади е била откарана два пъти в спешно отделение, след като служители на иранските служби за сигурност са упражнили физическо насилие върху нея след ареста ѝ в петък, съобщи нейното семейство, цитирано от Ройтерс.  

Известната защитничка на правата на човека получи Нобеловата награда за мир през 2023 г. за тридесетгодишната си дейност в защита на правата на жените и борбата срещу смъртното наказание в Иран. Отличието й беше присъдено, докато тя излежаваше поредната си присъда в ирански затвор.

След като публично осъди подозрителната смърт на правозащитника Хосров Аликорди, Мохамади беше арестувана за втори път в петък, след като беше освободена в края на миналата година.

Иранският прокурор Хасан Хемамифар заяви, че Мохамади и братът на починалия правозащитник и адвокат са направили провокативни изказвания по време на церемония в памет на Хосров и са подтикнали присъстващите "да скандират лозунги, нарушаващи нормите" и "да нарушат обществения ред".

Фондация "Наргес", управлявана от семейството на Наргес Мохамади съобщи, че нобеловата лауреатка е успяла да се обади вчера късно вечерта на близките си. "Наргес Мохамади ни каза по телефона, че ударите, които тя е понесла, са били толкова силни, толкова много и толкова силни, че тя на два пъти е била откарана в спешното отделение… Състоянието ѝ по време на разговора ни не беше добро и тя звучеше зле", пише в публикация на фондацията в "Екс". 

Мохамади беше освободена през декември миналата година от затвора "Евин" в Техеран, след като изпълнението на присъдата ѝ беше временно прекратено заради необходимост от лечение.

Тя е съобщила на семейството си, че срещу нея са повдигнати обвинения в "сътрудничество с израелското правителство" и че е получила заплахи за убийство от силите за сигурност. Това я е подтикнало да поиска от адвокатите си да подадат жалба срещу службата, извършила ареста й, както и срещу насилие срещу нея.

Към момента няма коментар от иранските власти по отношение на информацията. 

/ГГ/

