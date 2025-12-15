Младежкият национален отбор в алпийските ски направи успешен старт на сезона. На завършилите в Пас Турн ( Австрия) стартове по слалом и гигантски слалом от календара на ФИС българите Марко Семерджиев, Атанас Петров и Михаил Варакаджиев записаха отлични резултати.

Семерджиев постигна четвърто, седмо и девето място, Атанас Петров - седмо и десето, а Варакаджиев 29-а позиция, съобщават от БФ Ски.

Следващите стартове започват утре в Гаал (Австрия), където амбициите на тримата са за по-добри резултати.