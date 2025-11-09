Подробно търсене

Берлинска пасторка, благословила връзката между четирима мъже, беше засипана с критики и хули

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Eraldo Peres
Берлин,  
09.11.2025 20:28
Берлинската пасторка Мария-Кристина Бамел от Протестантската църква, благословила връзката между четирима мъже, беше засипана с критики и хули, предаде ДПА

Това принуди църквата да застане на страната на духовничката и да подчертае, че тя не е ръководила церемония по сключване на църковен брак между четиримата мъже.

Германски медии описаха събитието, състояло се на 2 ноември, като „полибрак“, но църквата изтъкна, че става дума само за церемония по благославяне на връзката между четирима мъже и припомни, че в Германия бракът между четирима души не е законен.

В Германия връзките между няколко души са възможни, но гражданските бракове – не.

