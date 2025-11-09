Тодор Живондов: "Не можахме да се справим с контраатаките на Арда"

Временният треньор на Лудогорец Тодор Живондов заяви, че отборът трябва да си върне постоянството в изявите. Разградчани отстъпиха на Арда с 2:3 и допуснаха първа загуба като домакин в шампионата от повече от две години.

"Не можахме да се справим с контраатаките на Арда. Смятам, че трябваше да завършваме атаките си по-директно, за да не се достига до тези ситуации на Арда. За да се случат тези неща обаче трябва да е имало по-добър тренировъчен процес.

Очаквах да се опитват да задържат топката. Те имаха добър нисък блок. Въпросът беше да намерим ние нашите решения. Не успяхме. Трябва да видим оттук нататък как Лудогорец да започне да побеждава отново.

На Лудогорец му трябва постоянна и силна игра, а не да гледа отбора на Левски. Въпросът е как по най-бързия начин да решим проблемите си. Ние трябва да започнем да печелим. Отборът има нужда от спокойствие и освежаване", коментира Тодор Живондов.