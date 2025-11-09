България затвърждава международните си позиции на 26-ата Генерална асамблея на UN Tourism в Рияд

Министърът на туризма Мирослав Боршош взе участие в 124-тата сесия на Изпълнителния съвет и 26-ата Генерална асамблея на Световната организация по туризъм на Обединените нации (UN Tourism), които се провеждат в периода 7–10 ноември в Рияд, Кралство Саудитска Арабия, съобщиха днес от Министерството.

Форумът събра лидери и визионери от целия свят, за да обсъдят стратегическите насоки и бъдещето на глобалния туризъм. Основен акцент беше поставен върху устойчивото, иновативно и приобщаващо развитие на сектора в контекста на променящата се световна среда.

"Тези срещи са ключови за изграждането на нова визия за туризма – визия, основана на партньорство, иновации и дългосрочна устойчивост. България активно участва в този глобален разговор и утвърждава своята роля като надежден партньор в развитието на сектора", заяви министър Боршош по време на сесиите.

Събитието не само отбеляза 50-годишнината от създаването на UN Tourism – пет десетилетия, през които организацията играе водеща роля в насърчаването на международното сътрудничество, устойчивото развитие и икономическите възможности чрез туризма, но и бе белязано от утвърждаването на избора на Шейха Ал Новайс за първата жена и най-млад генерален секретар в историята на организацията, посочват от ведомството.

В рамките на заседанията България беше специално отбелязана в доклада на генералния секретар на UN Tourism Зураб Пололикашвили като домакин на една от най-важните глобални туристически конференции за 2025 година, а именно 9-ата Глобална конференция за винен туризъм – признание за активната ѝ роля и принос към международния туристически диалог.

Министър Боршош представи положителните резултати от провеждането на Глобалната конференция и друга съвместна инициатива на Министерството на туризма и UN Tourism, а именно изготвяне на Гайд за инвестиции в туризма в България – стратегически важен документ, който ще представи инвестиционните възможности и ще насърчи устойчиви проекти с висока добавена стойност.

"Участието на България в 124-тата сесия на Изпълнителния съвет и 26-ата Генерална асамблея на UN Tourism затвърждава нашия дългосрочен ангажимент за участие в международния диалог за бъдещето на туризма и активната работа на Министерство на туризма в оформянето на глобалните политики в сектора", заяви още министър Боршош.

В началото на октомври в Пловдив официално беше открита 9-ата Глобална конференция за винен туризъм на UN Tourism. Форумът събра представители на международни организации, академични среди, институции, винопроизводители и туристически експерти от цял свят под мотото "Изкуството на винения туризъм". Министър Боршош подчерта тогава, че домакинството на конференцията е нова отправна точка за развитието на туризма в България.