МВР, ДАНС и МО са предприели допълнителни мерки за сигурността на обектите на "Лукойл" в страната, съобщиха от Министерския съвет

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Министерството на отбраната (МО) са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, включително по вода и въздух, в района на обектите на "Лукойл" - елементи на критичната инфраструктура на територията на България, съобщиха от правителствената информационната служба.

След проведени през изминалата седмица работни съвещания в Министерски съвет (МС), с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност, се предприемат редица превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложи санкции на руската компания "Лукойл" и в контекста на инциденти в обекти на "Лукойл" в няколко европейски държави, се посочва в съобщението.

Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл-България" ЕООД, информираха още от правителствената информационна служба и добавиха, че ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба.

Компетентните структури на МВР създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната. Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на "Военна полиция", които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти, обясниха от пресслужбата.

БТА припомня, че на 7 ноември парламентът прие законови промени, свързани с фигурата на особения управител в "Лукойл“. На две четения в едно заседание Народното събрание разшири функциите на особения търговски управител на обект от критичната инфраструктура в страната с промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на "Лукойл" в България.