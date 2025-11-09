Министърът на икономиката изрази очакване следващата седмица да бъде намерено компромисно решение по проекта за държавен бюджет за 2026 г.

Министърът на икономиката Петър Дилов изрази очакване следващата седмица да бъде намерено компромисно решение по проекта за държавен бюджет за 2026 г. Това, което е важно, е, че диалогът беше възстановен и през следващата седмица ще има отново среща между представители на властта и на бизнеса и там очаквам да бъде намерено едно компромисно решение, което да удовлетворява и двете страни, каза министърът в предаването на бТВ "Защо, господин министър".

Той изтъкна, че основните проблеми на бизнеса са, че средната работна заплата нараства с много по-високи темпове от тази на икономиката и това създава трудности. Дилов посочи, че това е възможният бюджет. Той няма как да влезе в рамката на 3-те процента дефицит, ако само увеличаваме разходите, а не увеличаваме приходите, каза Дилов и допълни, че конкретните параметри ще бъдат обсъдени допълнително през следващата седмица.

Увеличаването на данъците за изсветляване на икономиката не е нещо, което са ми преподавали в университета, коментира министърът предложението за увеличаване на данък дивидент и очакванията, че с това ще бъде ограничена сивата икономика.

Икономическият министър посочи, че България трябва да влезе със самочувствие и увереност в еврозоната, тъй като е единствената държава в ЕС, която покрива изключително консервативни критерии за присъединяване.

Според него мерките срещу необоснованото вдигане на цените работят. Той напомни, че на регулаторните органи са дадени всички инструменти за проследяване и контрол на цените на дневна база. Растежът на цените е свързан с факта, че средната работна заплата е нараснала с 13,4 на сто за последната година, а тя съставлява 44 на сто от разходите за производство на компаниите, посочи министърът.

Министър Дилов потвърди, че военната ни индустрия е "в ренесанс". Той посочи, че партньорството с "Райнметал" прави България част от верига на доставки и каза, че няма притеснения за замърсяване, като отбелязва, че подобни заводи в Германия и Швейцария са в пълен унисон с оценката за въздействие върху околната среда. По отношение на заплахата от саботажи, той посочи, че винаги има риск от такива, но заяви, че ще бъдат предприети всички необходими действия това да не се случва.