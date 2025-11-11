Израелският парламент прие на първо четене законопроект за смъртно наказание за терористи

Израелският парламент прие снощи на първо четене законопроект за въвеждане на "смъртно наказание за терористи", който е специално създаден, за да се прилага към палестинци, признати за виновни в убийствени атаки или атентати срещу Израел, предаде Франс прес.

Законопроектът беше приет с мнозинство от 39 гласа "за" срещу 16 "против". Министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, водеща фигура от израелската крайна десница, заплаши да престане да гласува с управляващото мнозинство, подкрепящо премиера Бенямин Нетаняху, ако този законопроект, представен от депутатка от неговата партия, не бъде подложен на гласуване в Кнесета.

Необходими са още гласувания на второ и трето четене, за да може предложеният текст да стане закон.