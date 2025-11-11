Подробно търсене

Израелският парламент прие на първо четене законопроект за смъртно наказание за терористи

Алексей Маргоевски
Израелският парламент прие на първо четене законопроект за смъртно наказание за терористи
Израелският парламент прие на първо четене законопроект за смъртно наказание за терористи
Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир по време на заседание на Кнесета, 28 октомври 2024 г. Снимка: Debbie Hill/AP
Тел Авив,  
11.11.2025 01:51
 (БТА)
Етикети

Израелският парламент прие снощи на първо четене законопроект за въвеждане на "смъртно наказание за терористи", който е специално създаден, за да се прилага към палестинци, признати за виновни в убийствени атаки или атентати срещу Израел, предаде Франс прес.

Законопроектът беше приет с мнозинство от 39 гласа "за" срещу 16 "против". Министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, водеща фигура от израелската крайна десница, заплаши да престане да гласува с управляващото мнозинство, подкрепящо премиера Бенямин Нетаняху, ако този законопроект, представен от депутатка от неговата партия, не бъде подложен на гласуване в Кнесета.

Необходими са още гласувания на второ и трето четене, за да може предложеният текст да стане закон.

 

/АМ/

Свързани новини

03.11.2025 19:21

Израелският парламент подкрепи на ниво комисия закон за смъртно наказание за терористи

Комисията по националната сигурност към израелския Кнесет одобри днес законопроект, въвеждащ смъртно наказание за извършителите на терористични атаки, мярка, подкрепяна и от министъра на вътрешната сигурност от крайната десница Итамар Бен-Гвир,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:42 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация