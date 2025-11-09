Днес бе последният ден на Четвъртата творческа среща и семинар на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина

Днес бе третият, последен ден на Четвъртата творческа среща и семинар на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина. Събитието се състоя в комплекс "Царско село" в София. На фолклорния форум бяха организирани поредица от теоретични и практически семинари, посветени на Пиринската фолклорна област.

Денят беше открит с лекция на тема "Родовите обреди като лечение на рода", водена от Аида Марковска.

Тя подчерта, че водеща роля в живота на българина е продължаването на рода, и направи асоциация с хорото: "Помислете как се държим за ръце, когато танцуваме – къде и какъв е редът да застанем. Отляво в миналото са стояли мама и татко, отдясно – либето. В хорото отляво идва силата, а отдясно – енергията. Символично българинът се държи с две ръце – за това, което има, и за тези, които създава след себе си. А ако някой се пусне, тогава връзката се къса."

Програмата за деня продължи с лекцията "Забраждане в Пиринска област – сценично и в ежедневието", представена от Антоанета Асенова – Данова.

Тя запозна присъстващите с местните разновидности на женските традиционни носии от Пиринския край, като постави акцент върху накитите и обредния реквизит и демонстрира стъпка по стъпка различните видове забраждане, характерни за Пиринската фолклорна област.

След обедната пауза лекционната част продължи с темите "Изготвяне на проекти за финансиране – Национален фонд култура и Европейски програми" и "Музикално-танцовия фолклор от Югозападна България: традиции и интерпретации".

Проектът на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина - "Създаване на дигитален каталог от популярни хора и танци в помощ на преподаването им на българските общности зад граница" също беше представен, като част от програмата на Четвъртата творческа среща и семинар на ръководителите на българските фолклорни състави в чужбина.

По време на закриването на срещата генералният директор на БТА Кирил Вълчев поздрави участниците с успеха на форума и каза: "Вече сте видими в България – 1550 новини, свързани с български фолклорни състави, са публикувани в сайта на БТА за четири години. Това означава, че всеки календарен ден средно е имало по една новина от български фолклорен състав в чужбина."

Той отправи благодарности към Радослава Недялкова, за която отбеляза, че от БТА е научил, че по време на творческа среща тя е подчертала основната и безценна роля на медиите, без които няма как да се обменя информация и е определила БТА като "надежден партньор, не само за големите прояви, а и за всичко, което се случва със съставите през останалото време".

По думите му в свят, в който най-модерният израз в момента е изкуствен интелект, точно тази работа, която вършат те и колегите от БТА е пример, че без естествения интелект има неща, които не могат да съществуват.

Няма как да не изброя имената на хората, които влагат душата си в това, което правят. Това е екипът на "БГ Свят": Анжела Георгиева, Ива Ваташка, Йоана Кръстева, Валерия Скорич, Ирина Богоева от Тараклия и Светлана Драгнева от Одеса. Те заслужават вашите аплодисменти. На Анжела благодаря специално, че подготви статистиката, която ви цитирах тази вечер, за да ни покаже, че сте наистина високо оценени, отбеляза Вълчев.

На финала на своето слово Кирил Вълчев каза, че нещата в журналистиката напомнят много на хорàта – трябва душа, освен разум и физическо присъствие. И най-вече: хорà без хора няма.

Официалният финал на Четвъртата творческа среща и семинар на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина беше поставен с премиерна прожекция на документалния филм "Другата България" с режисьор Кристиян Георгиев.

Четвъртата творческа среща, организирана от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, се състоя между 7 и 9 ноември в София.

Тази година в срещата участваха представители на 57 български танцови състави и хорове от 18 различни държави – Австрия, Англия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Швеция, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Норвегия, Полша, САЩ, Северна Ирландия, Украйна, Унгария и Франция.