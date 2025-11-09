Сдружение "Кауза Северозапад" ще представи кампанията си "Мисия Коледа" на 10 ноември в Монтана, съобщиха от организацията. Пресконференцията ще се състои в офиса на сдружението на ул. "Климент Охридски" 105, офис 107.

"Мисия Коледа" е благотворителна кампания, която цели да осигури хранителна подкрепа и коледна топлина за деца и възрастни хора, самотни родители и семейства в затруднение от Северозападна България. Кампанията обединява доброволци, дарители и партньори от целия регион в името на една обща цел – никой да не посрещне празниците сам и забравен, обясниха организаторите.

По време на пресконференцията ще бъдат представени конкретните цели и мащаб на кампанията, механизмът за събиране и разпределяне на хранителни пакети, начините за включване на граждани, фирми и институции, партньорите и подкрепящите организации. Ще присъства екип на кампанията.

"Мисия Коледа" е продължение на усилията на Сдружение "Кауза Северозапад" за борба с бедността и социалната изолация в региона, с акцент върху човечността, солидарността и общността, посочват още от организацията.

В началото на април от Сдружение "Кауза Северозапад" подкрепиха концерта "Приятели на деца и младежи с аутизъм". Той бе изнесен от деца от Монтана, Враца и Лом по повод Световния ден за информираност за аутизма - 2 април.