С дарение от 200 книги бе обогатен фондът на библиотеката в Трън

Библиотеката към Народно читалище (НЧ) "Гюрга Пинджурова - 1895" в Трън получи дарение от 200 книги съвременна литература на обща стойност повече от 2000 лева. Това съобщиха за БТА от културната институция.

Заглавията са предоставени от Владимир Боянов, който е с трънски корени, но от години живее извън града. Дарението включва предимно нови и актуални книги, които ще разширят библиотечния фонд и ще осигурят на читателите по-богат избор от съвременни произведения. От читалището изразиха благодарност към дарителя за проявения жест.

През миналата година библиотеката в пограничния град беше сред 22-те читалищни библиотеки в Пернишка област, одобрени за финансиране по програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност". С отпуснатите средства в размер на 1214 лв. тя успя да закупи нова литература. Настоящото дарение допълнително затвърждава тенденцията за обновяване и развитие на книжния фонд, допълниха от библиотеката.