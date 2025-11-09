Подробно търсене

Гол в края на мача донесе победата на Айнтрахт над Майнц

Георги Крумов
Рицу Доан донесе победата на Айнтрахт над Майнц / снимка: Arne Dedert/dpa via AP
Франкфурт,  
09.11.2025 22:30
 (БТА)

Айнтрахт Франкфурт спечели с 1:0 домакинството си Майнц в последния мач от десетия кръг на германската Бундеслига.

Единственото попадение в срещата реализира Рицу Доан, който бе точен в 81-вата минута. Японецът се разписа след самостоятелен пробив и хубав удар, с който не остави шансове на стража на гостите Робин Центнер.

С победата си Айнтрахт събра 17 точки и се изкачи на седмото място в класирането, на 11 зад лидера Байерн Мюнхен. Майнц е на предпоследната 17-а позиция с 5 точки, колкото има и последният Хайденхайм.

 

Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия:

Фрайбург - Санкт Паули              2:1
Щутгарт - Аугсбург                  3:2
Айнтрахт Франкфурт - Майнц

от събота:
Байер Леверкузен - Хайденхайм       6:0
Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд     1:1
Хофенхайм - РБ Лайпциг              3:1
Унион Берлин - Байерн Мюнхен        2:2
Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн      3:1

от петък:
Вердер Бремен - Волфсбуг            2:1

В класирането води Байерн с 28 точки пред РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд и Щутгарт по 21, Байер Леверкузен с 20, Хофенхайм с 19 и други.

/ГК/

