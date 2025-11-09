Гол в края на мача донесе победата на Айнтрахт над Майнц

Айнтрахт Франкфурт спечели с 1:0 домакинството си Майнц в последния мач от десетия кръг на германската Бундеслига.

Единственото попадение в срещата реализира Рицу Доан, който бе точен в 81-вата минута. Японецът се разписа след самостоятелен пробив и хубав удар, с който не остави шансове на стража на гостите Робин Центнер.

С победата си Айнтрахт събра 17 точки и се изкачи на седмото място в класирането, на 11 зад лидера Байерн Мюнхен. Майнц е на предпоследната 17-а позиция с 5 точки, колкото има и последният Хайденхайм.

Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия: Фрайбург - Санкт Паули 2:1 Щутгарт - Аугсбург 3:2 Айнтрахт Франкфурт - Майнц от събота: Байер Леверкузен - Хайденхайм 6:0 Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд 1:1 Хофенхайм - РБ Лайпциг 3:1 Унион Берлин - Байерн Мюнхен 2:2 Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн 3:1 от петък: Вердер Бремен - Волфсбуг 2:1 В класирането води Байерн с 28 точки пред РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд и Щутгарт по 21, Байер Леверкузен с 20, Хофенхайм с 19 и други.