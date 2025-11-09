Щутгарт се изкачи на четвърто място в Бундеслигата след победа над Аугсбург

site.btaЩутгарт се изкачи на четвърто място в Бундеслигата след победа над Аугсбург
Щутгарт победи Аугсбург с 3:2 у дома в мач от 10-ия кръг на германското първенство.
За домакините с два гола се отличи Дениз Ундав, а веднъж се разписа Максимилиан Мителщад. За гостите се разписаха Фабиан Рийдер и Хан-Ноа Масенго.
Победата изкачи Щутгарт на четвърто място в класирането на Бундеслигата с 21 точки. Аугсбург е на 15-то място със седем точки.
Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия:
Фрайбург - Санкт Паули 2:1
Щутгарт - Аугсбург 3:2
по-късно днес:
Айнтрахт Франкфурт - Майнц
от събота:
Байер Леверкузен - Хайденхайм 6:0
Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд 1:1
Хофенхайм - РБ Лайпциг 3:1
Унион Берлин - Байерн Мюнхен 2:2
Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн 3:1
от петък:
Вердер Бремен - Волфсбуг 2:1
В класирането води Байерн с 28 точки пред РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд и Щутгарт по 21, Байер Леверкузен с 20, Хофенхайм с 19 и други.
/МД/
