Щутгарт се изкачи на четвърто място в Бундеслигата след победа над Аугсбург

Мирослав Димитров
Bernd Weissbrod/dpa via AP
Щутгарт,  
09.11.2025 20:48
 (БТА)

Щутгарт победи Аугсбург с 3:2 у дома в мач от 10-ия кръг на германското първенство.

За домакините с два гола се отличи Дениз Ундав, а веднъж се разписа Максимилиан Мителщад. За гостите се разписаха Фабиан Рийдер и Хан-Ноа Масенго.

Победата изкачи Щутгарт на четвърто място в класирането на Бундеслигата с 21 точки. Аугсбург е на 15-то място със седем точки.

Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия:

Фрайбург - Санкт Паули                        2:1
Щутгарт - Аугсбург                                3:2

по-късно днес:
Айнтрахт Франкфурт - Майнц

от събота:
Байер Леверкузен - Хайденхайм        6:0
Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд   1:1
Хофенхайм - РБ Лайпциг                     3:1
Унион Берлин - Байерн Мюнхен        2:2
Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн      3:1

от петък:
Вердер Бремен - Волфсбуг                 2:1

В класирането води Байерн с 28 точки пред РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд и Щутгарт по 21, Байер Леверкузен с 20, Хофенхайм с 19 и други.

/МД/

