Щутгарт се изкачи на четвърто място в Бундеслигата след победа над Аугсбург

Щутгарт победи Аугсбург с 3:2 у дома в мач от 10-ия кръг на германското първенство.

За домакините с два гола се отличи Дениз Ундав, а веднъж се разписа Максимилиан Мителщад. За гостите се разписаха Фабиан Рийдер и Хан-Ноа Масенго.

Победата изкачи Щутгарт на четвърто място в класирането на Бундеслигата с 21 точки. Аугсбург е на 15-то място със седем точки.

Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия:

Фрайбург - Санкт Паули 2:1

Щутгарт - Аугсбург 3:2

по-късно днес:

Айнтрахт Франкфурт - Майнц

от събота:

Байер Леверкузен - Хайденхайм 6:0

Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд 1:1

Хофенхайм - РБ Лайпциг 3:1

Унион Берлин - Байерн Мюнхен 2:2

Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн 3:1

от петък:

Вердер Бремен - Волфсбуг 2:1

В класирането води Байерн с 28 точки пред РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд и Щутгарт по 21, Байер Леверкузен с 20, Хофенхайм с 19 и други.