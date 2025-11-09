МОЛДПРЕС: Молдова е сред европейските туристически дестинации, които регистрират най-голям ръст на посещенията

Молдова се нарежда сред десетте най-добре представящи се европейски туристически дестинации през първата половина на 2025 г., сочат данни на Световната организация по туризъм към ООН, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Според организацията броят на чуждестранните пристигания в страната е нараснал с 62% спрямо периода преди 2019 г. – ръст, който надминава по-утвърдените дестинации в региона.

Министерството на културата, в сътрудничество с местните власти, браншови асоциации и международни партньори, продължава да насърчава устойчивото развитие на туризма, в съответствие със стратегията за преход в туризма на Европейския съюз и приоритетите на Световната организация по туризъм.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)