Летището в белгийския град Лиеж преустанови работа за половин час заради забелязан дрон

Летището в белгийския град Лиеж преустанови тази вечер работа за половин час, след като беше подаден сигнал за дрон, предаде Ройтерс.

После работата на летището е била възобновена, заяви говорител на службата за контрол на въздушния трафик.

В последните дни имаше нарушения на въздушния трафик на летището в Лиеж заради дронове, припомня агенцията.