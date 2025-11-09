Подробно търсене

Летището в белгийския град Лиеж преустанови работа за половин час заради забелязан дрон

Габриела Големанска
Снимка: БТА
Лиеж,  
09.11.2025 22:03
 (БТА)

Летището в белгийския град Лиеж преустанови тази вечер работа за половин час, след като беше подаден сигнал за дрон, предаде Ройтерс.

После работата на летището е била възобновена, заяви говорител на службата за контрол на въздушния трафик.

В последните дни имаше нарушения на въздушния трафик на летището в Лиеж заради дронове, припомня агенцията.

