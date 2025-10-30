Общинският съвет в Златица прие нова наредба за управление на отпадъците и актуализация на бюджета към 30 септември 2025 година

На редовното си заседание днес Общинският съвет в Златица отмени действащата Наредба за управление на отпадъците, приета през 2022 година, и прие нова. Проектът на наредбата е публикуван на интернет страницата на общината на 17 септември 2025 година, като в законовия 30-дневен срок до 20 октомври не са постъпили становища, препоръки и предложения.

От Общината уточняват, че паралелно се разработва допълнителна наредба, която ще регламентира конкретните задължения на ползвателите във всички населени места. Тя ще бъде публикувана в началото на следващия месец, след което ще се проведе обществено обсъждане. Новата наредба ще стъпи върху подадените от гражданите декларации, с които всички физически и юридически лица ще предоставят информация в данъчната служба за актуализиране на базата данни с броя ползватели. След това ще се проведат обществени обсъждания и разяснения относно новия начин за изчисляване на таксата за битови отпадъци.

Съветниците приеха и актуализация на приходите и компенсирани промени в местни дейности по бюджета на общината към 30 септември 2025 година. Общото изпълнение на приходите е 5 772 011 лв., като данъчните приходи са 101% спрямо плана, а неданъчните – 119%. С актуализацията приходният план се увеличава до 7 961 394 лв.