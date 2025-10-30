Общинският съвет в Монтана одобри предложения, свързани с финансовата стабилност, градската мобилност и социалната превенция

На днешното си заседание Общинският съвет в Монтана одобри ползване на банков кредит за обезпечаване на временен недостиг на средства по бюджета на Община Монтана през 2026 г.. Дългът е краткосрочен, поет с договор за общински заем по кредитна линия. Крайният срок на погасяване е до 25.01.2027 година. Източникът на погасяване на главницата е от собствени бюджетни средства.

Приети бяха и промени в размера на наема за отдаване на електрическите автобуси в Монтана, закупени от Община Монтана по съвместен проект с Община Враца, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост. С това изменение месечният наем от 1300 лв. без ДДС ще включва ползването на един електрически автобус, една бавна зарядна станция от 22 kW и 1/3 бърза зарядна станция от 90 kW.

Съветниците одобриха промяна в състава на Общинския съвет по наркотични вещества, като определиха нов председател. С настоящото решение длъжността ще заеме специалистът социални дейности и завеждащ Превантивно-информационния център Диана Любенова. По образование тя е клиничен психолог, а също така изпълнява и функцията обществен възпитател в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Общинският съвет в Монтана гласува "за" в централната градска част да бъдат поставени забранителни табели за движение на електрически тротинетки. То е направено във връзка с приетите през юни 2025 г. промени в Наредбата за организацията на движението на територията на община Монтана, с които бяха въведени конкретни правила за управлението на електрически тротинетки.

Обсъдена и одобрена бе докладна записка за Общински план за защита при бедствия. Целта е осигуряване на ефективно управление на риска от бедствия, чрез партньорство и по-добра координация. Укрепване на връзките и взаимодействието между институциите, ведомствата, организациите и други, участващи в защитата при бедствия на територията на областта.

Останалите точки в дневния ред са свързани с управление на територията и общинската собственост.