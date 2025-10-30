Хърватия започва мащабна модернизация на армията си с инвестиция от 1,9 милиарда евро

Хърватското Министерство на отбраната ще инвестира близо 1,9 милиарда евро в мащабна модернизация на въоръжените си сили, съобщи министърът на отбраната Иван Анушич след заседание на парламентарната комисия по отбрана, която одобри плана, предаде ХИНА.

Проектът включва закупуване на 44 танка „Леопард“ (Leopard 2A8), 18 гаубици „Цезар“ (Caesar MK2), 420 военни камиона „Татра“ (TATRA T-815-7) и система за защита от дронове. Общата стойност на инвестицията е 1,945 милиарда евро, като повечето средства ще бъдат осигурени чрез европейския финансов инструмент „СЕЙФ“ (SAFE), а системата срещу дронове – от бюджета на министерството.

Антидроновата система, оценена на 125 милиона евро, ще включва две мобилни и две стационарни единици за защита на две военни авиобази и гражданските им подразделения. Тя ще бъде разработена съвместно от хърватската компания „Кончар“ (Končar) и полската „Адванст Протекън Систъмс“ (Advanced Protection Systems), като внедряването ѝ се очаква в рамките на две години.

Поръчката на камиони „Татра“ на стойност 200 милиона евро е част от съвместна инициатива със Словакия и Чехия, посочва ХИНА. Монтажът и поддръжката ще се извършват в завода „Джуро Джакович“. Гаубиците „Цезар“ на стойност 320 милиона евро ще бъдат доставени от Франция, а танковете Leopard 2A8 – най-новият модел в серията – ще струват 1,3 милиарда евро.

Комисията по отбрана одобри предложението с девет гласа „за“ и трима въздържали се. Според Анушич не се изисква одобрение от президента Зоран Миланович, тъй като решението попада в компетенциите на правителството и парламентарната комисия. Договорите трябва да бъдат подписани до края на годината, а пълната реализация на проекта е планирана до 2030 г.

Министърът подчерта, че Хърватия се стреми да се утвърди като регионален лидер в производството на FPV дронове, като вече има интерес от Франция, България, Унгария, Холандия и Латвия. Той също така посочи, че хърватската компания „Док-Инг“ (Dok-Ing) и словенската „Валхала“ (Valhalla) са представили съвместен безпилотен боен автомобил с 30-милиметрово оръдие на изложение в Словения.

В края на изявлението си Анушич отдаде почит на френския доброволец Жан-Мишел Николие, убит при обсадата на Вуковар през 1991 г., чийто останки бяха открити наскоро. Министърът изрази признателност към неговата жертва и я определи като „вдъхновение за бъдещите поколения“.