Германия отчете през октомври с 120 000 безработни повече, отколкото преди година

Броят на безработните в Германия през октомври се е увеличил със 120 000 души спрямо същия месец на предходната година, съобщи Федералната агенция по труда в Нюрнберг, цитирана от ДПА. Така равнището на безработица се е повишило с 0,2 процентни пункта и достига 6,2 процента.

В сравнение със септември броят на безработните е намалял с 44 000 до 2,911 милиона души, а коефициентът на безработица се е понижил с 0,1 пункта.

"Като цяло есенното възстановяване засега е вяло", заяви председателят на агенцията Андреа Налес. "Безработицата и непълната заетост продължиха да намаляват през октомври, но тенденцията за увеличаване на заетостта остава слаба, а търсенето на нови служители – ограничено", допълни тя.

Според данните през октомври във Федералната агенция са били регистрирани 623 000 свободни работни места – с 66 000 по-малко спрямо година по-рано. 984 000 души са получили обезщетения за безработица, което е със 104 000 повече на годишна база. В същото време 3,828 милиона трудоспособни лица са получавали граждански обезщетения (т. нар. бюргергелд), като това е със 134 000 по-малко от октомври 2024 г.

Агенцията отбелязва, че част от хората, които получават основно подпомагане на доходите, са работещи с ниски заплати, които допълват доходите си с граждански обезщетения. Общо 7,0 процента от хората в трудоспособна възраст в Германия са се нуждаели от социална подкрепа.

Пазарът на обучение в началото на новата учебна година също се свива. Делът на кандидатите, които са успели да намерят място за обучение, е най-нисък от последните 25 години, посочи Налес.

В агенциите по заетостта и бюрата по труда са били регистрирани 494 000 места за чиракуване – с 25 000 по-малко спрямо година по-рано. В същото време 444 000 кандидати са потърсили съдействие за намиране на обучение – с 13 000 повече от предходната година.

Към 30 септември са отчетени 54 000 незаети места за чиракуване, което е с 15 000 по-малко спрямо същия период на миналата година, докато 40 000 младежи все още не са били настанени – с 9 000 повече на годишна база.