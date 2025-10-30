Подробно търсене

Френската прокуратура поиска от две до четири години затвор за четиримата българи, осквернили Мемориала на Холокоста в Париж

Алексей Маргоевски
Жена разглежда мемориала на Холокоста в Париж, изпръскан със зелена боя, 31 май 2025 г. Снимка: AP Photo/Aurelien Morissard
Париж,  
30.10.2025 21:17
 (БТА)

Френската прокуратура поиска днес наказания от две до четири години лишаване от свобода за четирима българи, съдени в Париж за това, че през май миналата година са нарисували с червен спрей отпечатъци от ръце върху Мемориала на Холокоста - случай, помрачен от обвинения за чуждестранна намеса, предаде Франс прес.

"Размерът на чуждестранната намеса по никакъв начин не повлиява степента на антисемитизъм. Това са два аспекта, които в никакъв случай не се отменят взаимно. Това е почти опортюнистичен антисемитизъм", заяви прокурорката Камил Пош по време на пледоарията си.

В процес, в който, по думите ѝ, "е налице самоцелно нарушаване на обществения ред" и "е част от стремежа да се раздели френското общество", прокурорката поиска от две до четири години затвор за четиримата българи. Трима от тях остават в ареста, а за четвъртия, който все още се издирва, е издадена заповед за арест.

През май миналата година около 40 отпечатъка на червени ръце - символ, който може да бъде свързан с убийството на израелски войници в Рамала, на Западния бряг през 2000 г. - бяха нарисувани на Стената на праведните при Мемориала на Холокоста, разположен в сърцето на френската столица.

Съдебното разследване стигна до "хипотезата, че това деяние може да се разглежда като действие за дестабилизиране на Франция, организирано от руските разузнавателни служби" и бе потвърдено от френската служба "Вижинум" (Viginum) за защита срещу чуждестранна дигитална намеса, която е наблюдавала "използването" на този случай в социалната платформа "Екс" от "лица, свързани с Русия".

Утежняващото обстоятелство, свързано с деяние, "извършено от името на чужда сила или организация или под чужд контрол" обаче не може да бъде приложено, тъй като е било включено в Наказателния кодекс на Франция след извършването на вандалския акт, отбелязва АФП.

Обвиняемите, които са изправени пред съда за увреждане на имущество при престъпен сговор, действайки като организирана престъпна група и ръководени от подбуди, свързани с предполагаема принадлежност към раса, етнос или религия, признават фактите по делото. Те обаче отричат всякакви обвинения в антисемитизъм или чужда намеса във връзка с деянието си, отбелязва АФП.

/СХТ/

