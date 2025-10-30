Волейболният Дунав ще посрещне Дея Спорт с изцяло български състав

С изцяло български състав ще посрещне бургаския тим на Дея Спорт волейболният отбор на Дунав, съобщиха за БТА от русенския клуб.

Срещата от втория кръг на Супер волей ще бъде на 31 октомври, петък, от 17:00 часа в зала "Дунав". В първия си двубой за сезона русенският отбор, воден от треньора Пламен Христов, отстъпи при гостуването си на Пирин в Разлог с 0:3 гейма.

Треньорското ръководство е преценило, че няма да разчита на украинския разпределител Олексий Холовен и косовския състезател Адриатик Бериша.

В последния момент беше привлечен опитния плеймейкър Константин Нечев. Преди това в Русе пристигна централният блокировач Александър Кордев, както и шампионите на България в мъжкото направление до 20 години с тима на Берое 2016 Стара Загора Габриел Руменов, Нико Инджелиев и младежкия национал, роден в Русе, Огнян Христов. Капитанът Ангел Павлов, посрещачът Христо Костов, диагоналът и основен реализатор от изминалата кампания Алекс Николов, централните блокировачи Любчо Янков и Владимир Христов, както и играещите на поста либеро Атанас Митев и Марио Дамянов също са част от отбора във втория му пореден сезон във волейболния елит.