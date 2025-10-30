Британският крал Чарлз Трети започна официалната процедура по отнемане титлите на принц Андрю заради връзките му със скандалния финансист Епстийн

site.btaБританският крал Чарлз Трети започна официалната процедура по отнемане титлите на принц Андрю заради връзките му със скандалния финансист Епстийн
Британският крал Чарлз Трети започна официалната процедура по отнемане титлите на принц Андрю, който ще се премести от дома си в замъка Уиндзор в Сандрингъм, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.
Бъкингамският дворец съобщи, че принц Андрю е съгласен да напусне замъка, тъй като връзките му със скандалния финансист Джефри Епстийн продължават да предизвикват спорове.
Макар че принц Андрю отрича обвиненията, Бъкингамският дворец посочи в изявление, че той е допуснал "сериозни грешки в своите преценки".
"Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор", се казва в изявлението.
"Вече му е връчено официално предизвестие за прекратяване на ползването на кралския замък и той ще се премести в друго частно жилище", допълва Бъкингамският дворец.
"Тези санкции се смятат за необходими, въпреки че той продължава да отрича обвиненията срещу себе си", отбелязва още дворецът.
/СХТ/
