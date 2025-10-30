Подробно търсене

Британският крал Чарлз Трети започна официалната процедура по отнемане титлите на принц Андрю заради връзките му със скандалния финансист Епстийн

Алексей Маргоевски
Британският крал Чарлз Трети започна официалната процедура по отнемане титлите на принц Андрю заради връзките му със скандалния финансист Епстийн
Британският крал Чарлз Трети започна официалната процедура по отнемане титлите на принц Андрю заради връзките му със скандалния финансист Епстийн
Принц Андрю си тръгва след празничната служба за Великден в дворцовия параклис "Сейнт Джордж" в замъка Уиндзор, Англия, 20 април 2025 г. Снимка: AP/Kirsty Wigglesworth
Лондон,  
30.10.2025 22:21
 (БТА)

Британският крал Чарлз Трети започна официалната процедура по отнемане титлите на принц Андрю, който ще се премести от дома си в замъка Уиндзор в Сандрингъм, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Бъкингамският дворец съобщи, че принц Андрю е съгласен да напусне замъка, тъй като връзките му със скандалния финансист Джефри Епстийн продължават да предизвикват спорове.

Макар че принц Андрю отрича обвиненията, Бъкингамският дворец посочи в изявление, че той е допуснал "сериозни грешки в своите преценки".

"Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор", се казва в изявлението.

"Вече му е връчено официално предизвестие за прекратяване на ползването на кралския замък и той ще се премести в друго частно жилище", допълва Бъкингамският дворец.

"Тези санкции се смятат за необходими, въпреки че той продължава да отрича обвиненията срещу себе си", отбелязва още дворецът.

/СХТ/

Свързани новини

27.10.2025 21:49

Крал Чарлз Трети беше освиркан от протестиращ заради връзките на принц Андрю със скандалния финансист Джефри Епстийн

Крал Чарлз Трети беше освиркан днес от протестиращ заради връзките на брат си принц Андрю със скандалния финансист Джефри Епстийн, докато поздравяваше кралските фенове по време на посещение в катедрала във Великобритания, предаде Ройтерс.
20.10.2025 16:19

Вирджиния Джуфре твърди в мемоарите си, че екипът на принц Андрю се е опитал да наеме „интернет тролове“, за да я тормозят

Вирджиния Джуфре твърди в своите мемоари, които предстои да излязат посмъртно, че екипът на принц Андрю се е опитал да наеме „интернет тролове, за да тормозят“ жената, обвинила го в сексуални посегателства, предаде ДПА.
18.10.2025 17:22

Вирджиния Джуфре „е реабилитирана“ след отказа на британския принц Андрю от титлите, съобщи семейството ѝ

Семейството на покойната Вирджиния Джуфре заяви, че новината, че принц Андрю ще се откаже от останалите си титли, „я реабилитира“, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА. По-рано беше съобщено, че Андрю, който е по-малък брат на британския крал Чарлз Трети, ще
18.10.2025 08:21

Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри Епстийн, показват нови документи

Принц Андрю е летял четири пъти с частния самолет на финансиста педофил Джефри Епстийн, показват публикувани в САЩ документи, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА. Името на принца се споменава в списъка с пътниците на полет от Лутън до Единбург, извършен на 1
17.10.2025 22:30

Британският принц Андрю се отказва от титлата си херцог на Йорк

Принц Андрю, херцог на Йорк и брат на британския крал Чарлз Трети, днес обяви, че ще се откаже от херцогската си титла след продължилите години наред критики заради поведението му и заради неговите предполагаеми връзки с покойния американски финансист Джефри Епстийн, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:32 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация