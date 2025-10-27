Подробно търсене

Крал Чарлз Трети беше освиркан от протестиращ заради връзките на принц Андрю със скандалния финансист Джефри Епстийн

Елена Инджева
Крал Чарлз Трети маха на събралите се, докато той и кралица Камила си тръгват след полагане на венец на Гроба на незнайния воин в Националния военен мемориал в канадския град Отава, 27 май 2025 г. Снимка: The Canadian Press чрез АП/Justin Tang
Лондон,  
27.10.2025 21:49
Крал Чарлз Трети беше освиркан днес от протестиращ заради връзките на брат си принц Андрю със скандалния финансист Джефри Епстийн, докато поздравяваше кралските фенове по време на посещение в катедрала във Великобритания, предаде Ройтерс.

"От колко време знаете за Андрю и Епстийн?", се чу да вика мъжът, докато монархът се разхождаше край катедралата в Личфийлд, в северозападната част на Англия, близо до Бирмингам.

Въпреки че 65-годишният Андрю обяви този месец, че ще се откаже от титлата си херцог на Йорк след продължили години наред разследвания за поведението му и неговите връзки с Епстийн, въпросите за принца и за това, което кралското семейство е знаело за събитията, оттогава се засилиха.

"Помолихте ли полицията да прикрие Андрю? Трябва ли на членовете на парламента да бъде разрешено да обсъждат кралското семейство в Камарата на общините?", попита още монарха протестиращият пред катедралата.

Крал Чарлз Трети не обърна внимание на протестиращия и продължи да общува с други представители на обществеността.

