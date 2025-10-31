Смелостта на Вирджиния Джуфре "свали британски принц", написа семейството ѝ

Семейството на Вирджиния Джуфре снощи "обяви победа", след като Андрю загуби титлата си на принц, и отпразнува това, че смелостта на покойната обвинителка на финансиста Джефри Епстийн е "свалила британски принц", предаде Франс прес.

"Днес обикновена американска жена от обикновено американско семейство свали британски принц със своята истина и изключителна смелост", се казва в изявление на семейството ѝ до Би Би Си.

Вирджиния Джуфре се самоуби през април. Нейните мемоари, публикувани посмъртно на 21 октомври, разпалиха отново споровете за запазването на титлите на Андрю.

Междувременно дъщерите на брата на британския монарх – принцесите Беатрис и Юджини – ще запазят както титлите си, така и реда си за наследяване на британския трон, съобщи в изявление Бъкингамският дворец.