Британският принц Андрю се отказва от титлата си херцог на Йорк

Иво Тасев
Британският принц Андрю. Снимка: АП/Jordan Pettitt
Лондон,  
17.10.2025 22:30
 (БТА)

Принц Андрю, херцог на Йорк и брат на британския крал Чарлз Трети, днес обяви, че ще се откаже от херцогската си титла след продължилите години наред критики заради поведението му и заради неговите предполагаеми връзки с покойния американски финансист Джефри Епстийн, предаде Ройтерс.

"Повече няма да използвам своята титла, както и почестите, които получавах. Както съм казвал преди, аз категорично отричам отправяните ми обвинения", каза в изявление Андрю.

Това последно развитие на течащия отдавна скандал идва само дни след публикуването на част от подготвените за издаване посмъртно мемоари на Вирджиния Джуфре, предполагаема жертва на Андрю, на която той е платил милиони за споразумение по дело за сексуално посегателство, посочва ДПА.

В изявлението, разпространено от Бъкингамския дворец, Андрю казва, че след разговори с краля и с близки и далечни роднини от кралската фамилия се е стигнало до извода, че "непрестанните обвинения към него отклоняват Негово величество и кралското семейство от работата им", информира Пи Ей Мидия.

Братът на Чарлз ще остане принц, което е негова титла по рождение.

"Реших, както винаги съм правил, да поставя дълга си към семейство и родина на първо място. Стоя зад решението си отпреди пет години да избягвам публични изяви", добави Андрю.

Формално той ще продължи да се води херцог - титла, която може да бъде отнета само със закон от парламента. Той обаче няма да използва титлата. Андрю ще сдаде и рицарското си звание - Кавалер на Големия кръст на Кралския викториански орден.

/СХТ/

