Британският печат коментира лишаването на принц Андрю от титлите му

Британският крал Чарлз Трети започна вчера официалната процедура по отнемане титлите на принц Андрю, който ще се премести от дома си в замъка Уиндзор в Сандрингъм. Бъкингамският дворец съобщи, че кралската особа е съгласна да напусне замъка, тъй като връзките му със скандалния финансист Джефри Епстийн продължават да предизвикват спорове. Това се превърна в основната тема в днешната британска преса.

Бъкингамският дворец обяви, че принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор и че вече му е връчено официално уведомление, че трябва да се премести в друго, частно жилище. Решението е резултат от безпокойство в кралското семейство относно репутационния риск за монархията, причинен от постоянно излизащите заглавия в медиите, свързани с приятелството на Андрю с покойния сексуален хищник Джефри Епстийн и твърденията на Вирджиния Джуфре – една от жертвите на финансиста, че е била обект на сексуално посегателство от кралската особа, отбелязва „Гардиън“. Изданието напомня, че този месец е започнало да публикува откъси от посмъртно издадените мемоари на Джуфре, която се самоуби през април на 41-годишна възраст. Скай Робъртс, братът на Джуфре, приветства решението на краля „да създаде прецедент“, но допълни, че Андрю трябва да бъде поставен „зад решетките“.

Сигрид Маккоули, адвокат на Джуфре по време на делото ѝ срещу принц Андрю, заяви, цитирана от в. „Индипендънт“, че отнемането на титлите е „повратна точка“. „Гласът на Вирджиния Джуфре промени историята. Нейната смелост, решителност и непоколебим дух доведоха до този определящ момент. Докато отчитаме повратната точка - отнемането на титлата „принц“, това трябва да бъде урок за всички да слушат, чуват и вярват на оцелелите от насилие“, допълни тя.

Снощното изявление от двореца относно решението бележи рязка промяна в тона спрямо последното му изявление за Андрю, в което все пак му беше позволено да запази титлата принц и наема на 30-стайното имение Роял Лодж, отбелязва на свой ред „Файненшъл таймс“. Изявлението следва близо две седмици спорове за това дали Андрю трябва да продължи да бъде известен като принц и да запази правото си да остане в Роял Лодж, където живее без наем от 2003 г., след като е платил първоначални 8,5 милиона лири за авансови такси и за ремонт.

Андрю Маунтбатън Уиндзор, както е известен сега, вярваше, че най-лошото е отминало, когато се съгласи да спре да използва титлата херцог на Йорк преди няколко седмици, че ще запази мястото си в двореца, отбелязва вестник „Дейли Телеграф“. „Кралят обаче имаше други планове“, отбелязва изданието. Независимо дали Андрю го е знаел или не, в съзнанието на по-големия му брат никога не е имало съмнение, че трябва да се направи повече и винаги е било въпрос не на „дали“, а на „кога“ опозореният брат ще бъде изгонен напълно. Според изданието много по-голяма изненада е било решението на краля да лиши Андрю от всичките му титли – включително принц – наказание, от което дори пропадналият принц Хари беше пощаден. Изданието отбелязва, че явно огромното количество потенциално компрометиращи материали за Андрю и неговите зле подбрани приятели са всели паника сред съветниците на краля, опасяващи се, че скоро ще излязат наяве допълнителни подробности за отношенията му с осъдения педофил Джефри Епстийн, „да не говорим за историите за отношенията му с предполагаеми китайски шпиони“.

„Принц Андрю официално е свален от престола - и това е добра новина за другите кралски особи“, коментира „Дейли Експрес“. Според изданието, въпреки че въпросът е бил кога, а не дали, ще бъде направено съобщение за бъдещето на Андрю, малцина бяха предвидили, че завесата ще падне върху всеки аспект от живота му. „За гордия мъж, който се наслаждаваше на атрибутите на кралския живот, снощното съобщение ще бъде наистина опустошително. То отива много по-далеч от доброволния отказ от титлата херцог – Андрю дори няма право да се придържа към родовата си титла принц“, отбелязва редакторът по въпросите, свързани с кралското семейство Емили Фъргюсън. Според нея сега дворецът може да се надява, че няма да последват повече критики за бездействие по скандала и че ще може да се върне към обичайното ежедневие. „Що се отнася до Андрю, той ще се оттегли в Сандрингъм със свита между краката опашка и ще започне нов, по-спокоен живот сам, далеч от любопитни очи“, заключва Фъргюсън.

Кеми Баденох, лидерът на консерваторите, заяви, цитирана от „Таймс“ че решението е било „много трудно“ за краля. „Мисля, че кралят очевидно е почувствал, че това е правилното решение за кралското семейство. Сигурно е било много трудно за него да направи това на собствения си брат. Но стандартите и очакванията в обществото сега са много високи. Хората очакват да видят най-високи нива на почтеност. Цялата сага с Джефри Епстийн току-що показа, че обществеността няма никаква толерантност към какъвто и да е вид сексуално насилие, сексуални престъпления, особено срещу непълнолетни. И мисля, че това е съвсем правилно“, отбеляза тя.

Разбира се, водещите британски таблоиди не пропуснаха да внесат колорит в развитието на кралския скандал.

„Последното унижение“, излиза на първа страница в. „Сън“. „Може да стане дори по-лошо“, отбелязва „Дейли Мейл“: „Бившият принц започва първия си ден като обикновен човек, но унижението на г-н Маунтбатън Уиндзор отваря вратата за пълно полицейско разследване“. „Кралската особа, позната преди като принц“, отбелязва „Дейли Стар“, заигравайки се с покойния поп изпълнител Принс, който в последните години от кариерата си се представяше като „Творецът, познат преди като Принс“. „Срамният Анди е лишен от всичките си титли и е изритан от дома си, след като кралят разкри новото му име“, обобщава британският таблоид.