Тръмп е знаел за непълнолетните момичета, които Джефри Епстийн е експлоатирал, според лична кореспонденция, разпространена от демократи

Габриела Иванова
Активисти са поставили постер със снимка на Джефри Епстийн и Доналд Тръмп на автобусна спирка близо до посолството на САЩ в Лондон, 17 юли 2025 г. Снимка: AP/Thomas Krych
Вашингтон ,  
12.11.2025 18:27
Покойният Джефри Епстийн, който се самоуби в ареста, след като бе арестуван по обвинения в сексуални престъпления, е заявил, че Доналд Тръмп е знаел за непълнолетните момичета, които е експлоатирал, според имейли, разпространени от представители на Демократическата партия в Камарата на представителите, предаде Ройтерс.

Демократите цитират кореспонденция на Епстийн с писателя Майкъл Улф, както и с бившата му приятелка и светска личност Гилейн Максуел, която излежава 20-годишна присъда за трафик на непълнолетни.

Белият дом все още не е направил коментар във връзка с информацията. Известно е, че Тръмп и Епстийн са били в приятелски отношения в края на 90-те години на миналия век и началото на този, но Тръмп отрича да е извършвал каквито и да било нарушения.

"В лична кореспонденция с Гилейн Максуел от 2011 г. Джефри Епстийн е написал, че Доналд Тръмп е прекарвал часове в дома му, заедно с една от жертвите на трафика", посочват демократите от Комисията по надзор в Камарата.

Те цитират и друг имейл от 2019 г., изпратен до Майкъл Улф, в който "Епстийн ясно заявява, че Доналд Тръмп е знаел за момичетата, тъй като е помолил Гилейн да спре".

