Център „Алеф“ представи списание "Опознай ме", което в 12 броя разказва за съжителството на различните етнически общности в Бургаска област

Списание "Опознай ме“, посветено на културното многообразие в Бургас и региона, беше представено на официална премиера, организирана от Центъра за еврейско-българско сътрудничество "Алеф“. Изданието включва 12 броя, посветени на различните етнически общности в областта – арменци, гърци, турци, евреи, роми, руснаци и украинци – и цели да насърчи взаимното опознаване и толерантността.

„Не можеш да мразиш, когато познаваш. Не можеш да мразиш, когато разбираш“, каза в своето приветствие председателят на Център „Алеф“ Алберта Алкалай, която представи проекта като „естествено продължение на мисията на Бургас – град на спасението“. Тя припомни, че на този бряг през годините са намирали убежище арменци, бягащи от геноцида, евреи, спасени от Холокоста, руснаци след Октомврийската революция и в по-ново време - украинци, търсещи спасение от войната.

Списанието е издадено с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и инициативата „Толерантно срещу омразата – прилагане на ценностите на Европейския съюз в мултикултурното общество на Бургаска област“. Автори на проекта са журналистката Евгения Джорджева и фотографът Татяна Байкушева-Стефанова, а художественият дизайн е дело на Красимир Николов.

Гост на събитието беше Снежана Йовева, директор на Държавния културен институт към министъра на външните работи, която прочете поздравителен адрес от името на министър Георг Георгиев. В него се посочва, че „единството не означава еднаквост, а взаимно уважение, познание и солидарност“ и че изданието „е прекрасен израз на българската традиция на съвместност и човечност“.



В адреса си министърът подчертава, че дейността на Център "Алеф“ е „продължение на делото на Васил Левски, който мечтаеше за чиста и свята република – равна по право и достойнство, независимо от етнос и вяра“. В адреса се отбелязва още, че познанието и диалогът са най-силната противоотрова срещу езика на омразата, а делото на Центъра е пример за „мека сила“, която изгражда мостове чрез културата и човечността. „Духът на Яворов живее и днес в каузата на Център "Алеф", в усилията на всички, които вярват, че толерантността е сила, а не слабост“, се казва още в обръщението.

Писателката и публицист Мария Касимова-Моасе, потомка на стар бургаски род, определи изданието като „сборник с човешки истории, в които се откриват повече прилики, отколкото различия“. Тя сподели свои спомени, свързани с живота на своя баща, актьора Хиндо Касимов, за срещата на различните култури и подчерта, че в страниците на списанието „има доброта, знание и онова усещане, което те кара да се гордееш, че си от Бургас“.

От името на Община Бургас приветствие отправи заместник-кметът по образование Михаил Ненов, който отбеляза, че изданието се вписва в подготовката на града за кандидатурата му за Европейска столица на културата 2032. "Призивът "Опознай ме" е протягане на ръка към многообразието и към идентичността, която ни обогатява, а не ни разделя“, каза Ненов.

Композиторът Стефан Диомов разказа спомени за своя баща – потомък на стар бургаски гръцки род: „Баща ми беше грък – от онези потомствени морски хора, които говореха няколко езика. В нашата махала имаше арменци, турци, цигани, евреи – и имаше любов. Любов имаше.“ Той призова „да повикаме мира с мислите си“, защото „човечеството може да се спаси само с любов“.



В художествената програма на премиерата различните общности бяха представени чрез поезия, песни, рецепти и анекдоти, включени в самото издание. Ученичката от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Пламена Бенова изпълни песен на иврит, детска вокална група от украински деца, живеещи в Бургас, представи музикална творба на своя език. Прозвуча и арменска песен в изпълнение на представител на арменската общност.

Събитието завърши с обща снимка на гостите и екипа на „Алеф“ под мотото „Да се опознаем – защото мозайката на Бургас е най-красива, когато всеки цвят блести със собствена светлина, а всички те блестят заедно".