Свлачище затруднява движението по пътя Смолян - Девин, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ).

Скалната маса е паднала на пътното платно в рамките на село Широка лъка. Едната лента е блокирана и движението се извършва двупосочно в другата лента. Екип на пътноподдържащата фирма разчиства земната маса. От ОПУ призовават водачите да се движат с повишено внимание.

