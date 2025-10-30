Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Свлачище затруднява движението по пътя Смолян - Девин
Снимка: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова, архив
Смолян,  
30.10.2025 20:58
 (БТА)

Свлачище затруднява движението по пътя Смолян - Девин, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ).

Скалната маса е паднала на пътното платно в рамките на село Широка лъка. Едната лента е блокирана и движението се извършва двупосочно в другата лента. Екип на пътноподдържащата фирма разчиства земната маса. От ОПУ призовават водачите да се движат с повишено внимание.
 

