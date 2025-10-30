Сасуоло се наложи като гост срещу Каляри в Серия А

Сасуоло победи с 2:1 като гост Каляри в мач от деветия кръг в шампионата на Италия.

Попадение на Себастиано Еспозито от домакините не беше признато заради засада в 28-ата минута, а халфът Арман Лориенте откри резултата в полза на отбора от Емилия-Романя девет минути след почивката.

Андреа Пинамонти също се разписа в 65-ата минута, докато Еспозито беше точен за Каляри малко повече от четвърт час преди изтичане на редовното време на срещата.

Това е първи успех за Сасуоло при гостуване срещу този противник от септември 2017 година насам. "Зелено-черните" са на десето място в класирането с 13 точки, докато Каляри има 9 пункта на 14-та позиция в Серия А.

По-късно тази вечер Лацио гостува на Пиза в последен мач от кръга.

Първенство на Италия по футбол, срещи от деветия кръг в Серия "А": Каляри - Сасуоло 1:2 по-късно днес: Пиза - Лацио от сряда: Рома - Парма 2:1 Комо - Верона 3:1 Ювентус - Удинезе 3:1 Болоня - Торино 0:0 Дженоа - Кремонезе 0:2 Интер - Фиорентина 3:0 от вторник: Лече - Наполи 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Начело в класирането са Наполи и Рома с по 21 точки, пред Интер (Милано) и Милан с по 18, следва Комо с 16. Болоня и Ювентус поделят 6-7 място с по 15, Кремонезе с 14 и други.