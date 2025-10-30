Сасуоло се наложи като гост срещу Каляри в Серия А

Подробно търсене

Асен Даскалов
photo: Gianluca Zuddas/LaPresse via AP
30.10.2025 21:53
Сасуоло победи с 2:1 като гост Каляри в мач от деветия кръг в шампионата на Италия. 

Попадение на Себастиано Еспозито от домакините не беше признато заради засада в 28-ата минута, а халфът Арман Лориенте откри резултата в полза на отбора от Емилия-Романя девет минути след почивката.

Андреа Пинамонти също се разписа в 65-ата минута, докато Еспозито беше точен за Каляри малко повече от четвърт час преди изтичане на редовното време на срещата.

Това е първи успех за Сасуоло при гостуване срещу този противник от септември 2017 година насам. "Зелено-черните" са на десето място в класирането с 13 точки, докато Каляри има 9 пункта на 14-та позиция в Серия А.

По-късно тази вечер Лацио гостува на Пиза в последен мач от кръга.

Първенство на Италия по футбол, срещи от деветия кръг в Серия "А": 

Каляри - Сасуоло        1:2

по-късно днес:
Пиза - Лацио 

от сряда:
Рома - Парма            2:1
Комо - Верона           3:1
Ювентус - Удинезе       3:1
Болоня - Торино         0:0
Дженоа - Кремонезе 	0:2
Интер - Фиорентина  	3:0

от вторник:
Лече - Наполи           0:1 
Аталанта - Милан        1:1 

Начело в класирането са Наполи и Рома с по 21 точки, пред Интер (Милано) и 
Милан с по 18, следва Комо с 16. Болоня и Ювентус поделят 6-7 място 
с по 15, Кремонезе с 14 и други.

/ГК/

