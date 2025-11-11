Подробно търсене

Снежанка Генчева ще изнесе лекция в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Снежанка Генчева ще изнесе лекция в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
Снежанка Генчева ще изнесе лекция в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
Снежанка Генчева ще изнесе лекция в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Снимка: ИЕФЕМ-БАН
София,  
11.11.2025 06:30
 (БТА)

Снежанка Генчева ще представи лекция на тема „Българите и орденът на св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта: българските народни песни с мотив "Девойка спасява Малта“. Събитието ще се проведе на 11 ноември в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, съобщават домакините.

Това е поредното заседание на секция „Антропология на словесните традиции“ в рамките на семинара „Фолклорната словесност – традиции, състояние, тенденции“, отбелязват от екипа.

Изложението разглежда български народни песни, в които девойка побеждава османската армия и спасява Малта, като проследява отражението на обсадата на Малта от 1565 г. в устната традиция. Презентацията ще представи и кратък исторически преглед на връзките между българите и Ордена на св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта, както и начина, по който тези отношения са намерили отражение във фолклорния разказ, посочват организаторите.

Лекцията ще проследи основните етапи от развитието на ордена – от неговото възникване в Светите земи до съвременния му облик, с акцент върху документално засвидетелстваните контакти между българите и рицарите йоанити.

Снежанка Генчева е докторант в секция „Антропология на словесните традиции“ към ИЕФЕМ – БАН. Автор е на изследвания, посветени на взаимодействието между историческите събития и тяхната фолклорна интерпретация. Сред нейните публикации са книгите „Цар Шишман и Дан войвода“ (2013), „За слънцето и хората. Песни и обичаи от община Ситово“ (2014), „Рицари и юнаци. Йоанитите“ (2018) и „Тези чисти българи. Българските народни песни с мотив "Девойка спасява Малта“ (2019). Тя е носител на наградата на името на проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков за принос в българската и балканската етнология и медиевистика, присъждана от Асоциация „Онгъл“.

/ВСР

/ВБ/

Списание ЛИК

Свързани новини

30.10.2025 20:16

Бъдещето е в лиофилизираната храна, каза гл. ас. д-р Николай Солаков

Лиофилизирани плодове, крем-карамел, паста „Болонезе“ и чили кон карне бяха сред акцентите в събитието „Вкуси космоса! – презентация и дегустация на космическа храна“, което се проведе днес в Института за етнология и фолклористика с Етнографски
30.10.2025 07:45

Националният етнографски музей организира дегустация на космическа храна

Какъв вкус има храната в Космоса и има ли сред нея традиционни български ястия? Отговорите на тези въпроси ще получат посетителите на събитието „Вкуси Космоса! – презентация и дегустация на космическа храна“, което ще се състои на 30 октомври в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:20 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация