Снежанка Генчева ще изнесе лекция в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Снежанка Генчева ще представи лекция на тема „Българите и орденът на св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта: българските народни песни с мотив "Девойка спасява Малта“. Събитието ще се проведе на 11 ноември в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, съобщават домакините.

Това е поредното заседание на секция „Антропология на словесните традиции“ в рамките на семинара „Фолклорната словесност – традиции, състояние, тенденции“, отбелязват от екипа.

Изложението разглежда български народни песни, в които девойка побеждава османската армия и спасява Малта, като проследява отражението на обсадата на Малта от 1565 г. в устната традиция. Презентацията ще представи и кратък исторически преглед на връзките между българите и Ордена на св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта, както и начина, по който тези отношения са намерили отражение във фолклорния разказ, посочват организаторите.

Лекцията ще проследи основните етапи от развитието на ордена – от неговото възникване в Светите земи до съвременния му облик, с акцент върху документално засвидетелстваните контакти между българите и рицарите йоанити.

Снежанка Генчева е докторант в секция „Антропология на словесните традиции“ към ИЕФЕМ – БАН. Автор е на изследвания, посветени на взаимодействието между историческите събития и тяхната фолклорна интерпретация. Сред нейните публикации са книгите „Цар Шишман и Дан войвода“ (2013), „За слънцето и хората. Песни и обичаи от община Ситово“ (2014), „Рицари и юнаци. Йоанитите“ (2018) и „Тези чисти българи. Българските народни песни с мотив "Девойка спасява Малта“ (2019). Тя е носител на наградата на името на проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков за принос в българската и балканската етнология и медиевистика, присъждана от Асоциация „Онгъл“.

/ВСР