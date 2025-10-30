Подробно търсене

Националният етнографски музей организира дегустация на космическа храна

Националният етнографски музей организира дегустация на космическа храна
Националният етнографски музей организира дегустация на космическа храна
Националният етнографски музей организира дегустация на космическа храна. Снимка: ИЕФЕМ-БАН
София,  
30.10.2025 07:45
 (БТА)

Какъв вкус има храната в космоса и има ли сред нея традиционни български ястия? Отговорите на тези въпроси ще получат посетителите на събитието „Вкуси космоса! – презентация и дегустация на космическа храна“, което ще се състои днес, 30 октомври, в Националния етнографски музей, съобщават от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН (ИЕФЕМ–БАН).

Събитието ще представи българската традиция в производството на космическа храна и процеса на лиофилизация – технологията, която позволява запазването на хранителните качества и вкуса на продуктите при условията на космически полет. Гости на музея ще бъдат учени и специалисти от Института по криобиология и хранителни технологии към Селскостопанската академия и от фирма „Антарта“ АД, които стоят зад създаването на българското космическо меню – една от емблемите на родната научна мисъл и иновации, съобщават от екипа.

Програмата включва презентация, демонстрация и дегустация на различни лиофилизирани продукти, както и обзорна беседа и посещение на изложбата „Звездното небе – митология и наука“, реализирана с подкрепата на Министерството на културата, Национална научна програма „Образование с наука“, „Имперекс“ ЕООД и „Сфера Лайт“ ООД.

Входът е свободен, но местата са ограничени и е необходимо предварително записване, уточняват от ИЕФЕМ-БАН.

Както БТА писа, изложбата „Звездното небе – митология и наука“, разказва за астрономическите познания по българските земи и митологичните вярвания на българите за звездното небе, за звездите, планетите, Слънцето, Луната. Изложбата е разделена на няколко части и обхваща девет зали. 

Първите две разказват за астрономическите познания от древността до наши дни, като се засягат древните астрономически обсерватории, първите писмени източници, които съдържат астрономически познания, и се стига до научните институти, които се занимават професионално с астрономия. Следващите пет зали разглеждат космически обекти, започвайки със Слънцето, Земята, Луната, кометите, метеорите, слънчевите затъмнения, всички планети – познати и непознати от древността до наши дни.

/ВСР

/ВБ / ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

27.10.2025 06:00

Учени от пет държави ще участват в XVI международна конференция „Българите в Северното Причерноморие“

Учени, изследователи и експерти от България, Украйна, Молдова, Беларус и Румъния ще се включат в  XVI международна научна конференция „Българите в северното Причерноморие“, която ще се проведе на 27 и 28 октомври в Института за етнология и
25.10.2025 11:57

Монография за църковния живот на бесарабските българи ще бъде представена в София

Монографията „Църковният живот на българите в Бесарабия (1812–1918)” с автор д.и.н. Иван Думиника ще бъде представена в София. Събитието ще се състои на 28 октомври в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, съобщават
24.10.2025 17:55

Учени от пет държави ще участват в XVI международна конференция „Българите в Северното Причерноморие“

Учени, изследователи и експерти от България, Украйна, Молдова, Беларус и Румъния ще се включат в  XVI международна научна конференция „Българите в северното Причерноморие“, която ще се проведе на 27 и 28 октомври в Института за етнология и
16.10.2025 06:50

Изследователи от България и чужбина се събират в София за научната конференция „Терени и посоки“

Изследователи от България и чужбина се събират в София за научната конференция „Терени и посоки“ в чест на доц. д-р Наталия Рашкова. Събитието ще се проведе на 16 и 17 октомври в сградата на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:11 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация