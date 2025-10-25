Монография за църковния живот на бесарабските българи ще бъде представена в София

Монографията „Църковният живот на българите в Бесарабия (1812–1918)” с автор д.и.н. Иван Думиника ще бъде представена в София. Събитието ще се състои на 28 октомври в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, съобщават домакините.

Събитието се организира в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Иван Думиника е началник на Отдел „Политики в областта на междуетническите отношения“ в Министерството на образованието и изследванията на Република Молдова, отбелязват от екипа.

Монографията на д-р Думиника проследява духовния живот на българската общност в Бесарабия – исторически район, обхващащ южните територии на днешните Молдова и Украйна. Авторът разглежда ролята на православната църква в съхраняването на идентичността на българските преселници, пристигнали в региона през XVIII–XIX век, привлечени от „свободата на вярата“ под руско поданство, разказват организаторите.

Те посочват, че в изследването се проследява как емигрантите изграждат първите си култови сгради – църкви, параклиси и манастири – и как духовенството, често от български произход, се превръща в пазител на националното самосъзнание.

„Бесарабия е неотделима част от формиралата се българска възрожденска култура извън границите на българските земи. Изясняването на този въпрос води до ценни заключения относно развитието на собствената култура на българската диаспора в Република Молдова и Украйна и разкриването на нейната роля в културния и духовния живот на българския народ като цяло“, казват от ИЕФЕМ-БАН.

Представянето е част от XVI Международна научна конференция „Българите в Северното Причерноморие“, организирана от ИЕФЕМ–БАН, която ще се проведе на 27 и 28 октомври 2025 г. Съпътстващо събитие в рамките на форума е и студентската изложба „Вдъхновени от старината“ с куратор Н. Дарманчева (НХА).

