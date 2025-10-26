Националният етнографски музей организира дегустация на космическа храна

Какъв вкус има храната в космоса и има ли сред нея традиционни български ястия? Отговорите на тези въпроси ще получат посетителите на събитието „Вкуси космоса! – презентация и дегустация на космическа храна“, което ще се състои на 30 октомври в Националния етнографски музей, съобщават от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН (ИЕФЕМ–БАН).

Събитието ще представи българската традиция в производството на космическа храна и процеса на лиофилизация – технологията, която позволява запазването на хранителните качества и вкуса на продуктите при условията на космически полет. Гости на музея ще бъдат учени и специалисти от Института по криобиология и хранителни технологии към Селскостопанската академия и от фирма „Антарта“ АД, които стоят зад създаването на българското космическо меню – една от емблемите на родната научна мисъл и иновации, съобщават от екипа.

Програмата включва презентация, демонстрация и дегустация на различни лиофилизирани продукти, както и обзорна беседа и посещение на изложбата „Звездното небе – митология и наука“, реализирана с подкрепата на Министерството на културата, Национална научна програма „Образование с наука“, „Имперекс“ ЕООД и „Сфера Лайт“ ООД.

Входът е свободен, но местата са ограничени и е необходимо предварително записване, уточняват от ИЕФЕМ-БАН.

Както БТА писа, изложбата „Звездното небе – митология и наука“, разказва за астрономическите познания по българските земи и митологичните вярвания на българите за звездното небе, за звездите, планетите, Слънцето, Луната. Изложбата е разделена на няколко части и обхваща девет зали.

Първите две разказват за астрономическите познания от древността до наши дни, като се засягат древните астрономически обсерватории, първите писмени източници, които съдържат астрономически познания, и се стига до научните институти, които се занимават професионално с астрономия. Следващите пет зали разглеждат космически обекти, започвайки със Слънцето, Земята, Луната, кометите, метеорите, слънчевите затъмнения, всички планети – познати и непознати от древността до наши дни.

/ВСР