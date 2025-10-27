Учени от пет държави ще участват в XVI международна конференция „Българите в Северното Причерноморие“

Учени, изследователи и експерти от България, Украйна, Молдова, Беларус и Румъния ще се включат в XVI международна научна конференция „Българите в Северното Причерноморие“, която ще се проведе на 27 и 28 октомври в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН на ул. „Московска“ 6А, както и онлайн чрез платформата Zoom, съобщават домакините.

Събитието се организира от Изпълнителната агенция за българите в чужбина, ИЕФЕМ – БАН, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Асоциацията на българите в Украйна и Одеcкото научно дружество на българистите.

Участниците във форума ще представят най-новите си изследвания, свързани с историята, културата, езика и идентичността на българските общности в Северното Причерноморие.

Приветствия при откриването ще поднесат доц. д-р Мила Маева, директор на ИЕФЕМ–БАН, и Райна Манджукова, директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Работата на конференцията ще протече в три секции - „История на българите и българите в историята“, „Традиция и съвременност в културата“ и „Езиково и литературно наследство“. Сред докладите в програмата са теми, посветени на преселенията на българите в Бесарабия и Таврия, културната идентичност на диаспората, езиковите особености на бесарабските говори, както и влиянието на войната в Украйна върху българските общности.

В рамките на конференцията ще бъде открита студентска изложбата „Вдъхновени от старината“ и ще бъде представена новата монография на д.и.н. Иван Думника, председател на Научното дружество на българистите в Молдова.

