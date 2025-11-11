Кирил Вълчев: “Златен век” е знак за значимия принос на БТА в развитието и популяризирането на българската култура

В Министерство на културата днес ще бъдат връчени наградите „Златен век“ на генералния директор на БТА Кирил Вълчев и на певицата Йорданка Христова, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Генералният директор на БТА нямаше възможност да получи наградата лично по време на церемонията на 30 ноември, защото бе на посещение в Болград, Украйна, за организирани от агенцията събития по случай Деня на бесарабските българи.

Благодаря за почетния знак „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики – златен, който приемам като знак за значимия принос на Българската телеграфна агенция (БТА) в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство, която в мотивите за наградата е определена като съвременен модел на национална медия и е подчертан трайният знак в културното пространство и дигиталното наследство на страната ни на създадения от БТА изцяло български шрифт ЛИК, който се използва и от Министерството на културата, написа при известието за удостояването си Кирил Вълчев до Министерство на културата в София от Болград, Украйна.

“Паричната сума към наградата бих искал да остане в бюджета на Министерството на културата, което подпомогна през тази година излизането на английски, френски и немски език на броя на списание ЛИК, посветен на 90-ата годишнина на Кристо и Жан-Клод, като се надявам министерството да продължи да подпомага развитието на емблематичното българско списание за култура”, допълни Вълчев.

Той отбелязва, че БТА има 127 годишна история в защитаването и популяризиране на националните традиции и култура, включително в осигуряването на информация за живота на българите, живеещи извън границите на Република България. “Именно заради участието ми в организираните от агенцията събития в Тараклия в Молдова и Измаил, Болград, Вайсал и Одеса в Украйна за отбелязването на Деня на бесарабските българи - 29 октомври, не мога да получа знака за това признание за БТА на церемонията в навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември”, пише Вълчев.

“Този знак е важен за БТА в годината, в която отбелязваме 60 години от първия брой на списанието за литература, изкуство и култура ЛИК, чието ежемесечно излизане възстановихме през 2022 г. А наименованието на списанието стана и име - освен на шрифта, и на новата редакция и рубрика за знание и култура ЛИК, създадена през 2021 г. А с оглед системно получаване на материали с отстъпени на БТА авторски права от организации в културата, образованието и науката редакция ЛИК има близо 200 договора с културни институции, неправителствени организации, университети и др.”, пише генералният директор на БТА.

“Нареждането на името ми след тези на актьора Руси Чанев, естрадната певица Йорданка Христова, оперната певица Веселина Кацарова, писателката Здравка Евтимова, поетесата Маргарита Петкова, археолога доц. Христо Попов и още големи имена в българската култура със сигурност щеше да зарадва покойния ми баща инж. Александър Вълчев, който като един от основателите на Националния политехнически музей и Българския национален комитет на Световния съвет на музеите ИКОМ през октомври 2011 г. също получи “Златен век” от Министерството на културата. Но в моя случай името ми е само едно от многото в БТА, които според силите си допринасят за утвърждаването на свободното слово и културната идентичност на България”, подчертава Кирил Вълчев.

/АКМ