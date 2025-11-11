Д-р Пламен Русев ще представи книгата си „Капиталът на доверието“

Д-р Пламен Русев, изпълнителен председател на фондация "Уебит", ще представи книгата си „Капиталът на доверието“ на 11 ноември в 18:00 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, информира авторът.

На събитието той ще разкаже за своите прогнози за бъдещето, как те му помагат да взима инвестиционни решения, както и за „формулата на доверието“ – как работи в свят, в който изкуственият интелект (ИИ) може да имитира всичко, но не и човешкото доверие.

По думите на автора в рамките на събитието ще бъдат представени сценарии за следващите 10–15 години. Пламен Русев ще отговори на въпроса как да не станем подвластни на алгоритмите, както и на други въпроси, зададени от присъстващите.

Авторът отбелязва, че през 2016 г. е представил 10 прогнози за следващите 10 години. Писал е за ИИ асистенти преди Чат Джи Пи Ти, за роботи-хирурзи, за биткойн като законно платежно средство, за вертикално отглеждане на храна и за изчислителната мощ на компютрите. По думите му осем от прогнозите вече са реалност, а другите две са в процес.

В новата си прогноза той посочва, че човечеството до 2040 г. ще се раздели на три вида – делегиращи, които оставят ИИ да взима решения, интегратори, които работят с ИИ като партньори, и пазители, които отхвърлят ИИ и пазят човешките умения.

/ТДЦ