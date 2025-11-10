Секретарят на руския Съвет за сигурност пристигна на посещение в Египет

Секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу пристигна на работно посещение в Египет, предаде ТАСС.

В изявление на Съвета се казва, че Шойгу оглавява междуведомствена делегация, която ще проведе разговори с египетското политическо и военното ръководство.

Шойгу, който пристигна в Египет вчера, ще има срещи по-конкретно с президента Абдел Фатах ас Сиси, неговия съветник по въпросите на националната сигурност, министрите на външните работи и на отбраната, както и с ръководителите на разузнавателните агенции и специалните служби.

Русия и Египет поддържат контакти, включително на президентско равнище.

Преди два дни руският президент Владимир Путин подписа укази за назначения в Съвета за сигурност и Министерството на отбраната. Сергей Шойгу запази поста си на секретар на Съвета.